В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который существенно повлияет на жизнь украинских родителей

Проект закона №3695 предусматривает дополнительный отпуск по уходу за детьми и сокращенный рабочий день для мужчин. Пока такие права есть только у женщин.

Документ призван уравнять права отцов и матерей. В Трудовом кодексе хотят изменить слова "женщина" и "мать" на "работник" и добавить слово "отец".

Проект закона предусматривает следующие изменения:

Декретный отпуск. Согласно действующему сейчас законодательству, отпуск по уходу за ребенком может взять мать. И только в случае ее отказа, тогда его может взять отец. Но для этого ему необходимо принести работодателю справку с места работы жены о ее отказе от декретного отпуска. Новый закон упрощает эту волокиту и уравнивает права мужчин и женщин на декрет.

Дополнительный отпуск. Сейчас дополнительный ежегодный дополнительный отпускмогут взять женщины, у котрых двое и больше детей. У мужчин такого права на сегодня нет.

Сокращенный рабочий день. Сейчас на сокращенный рабочий день имеет право женщина, у которой есть ребенок до 14 лет.

Отпуск при рождении ребенка. Это новшество данного законопроекта, которое заключается в том, что отец ребенка получает право на одноразовый оплачиваемый отпуск на 14 дней, вне зависимости, в браке он с матерью ребенка или нет. Главное условие – совместное проживание пары. Этот отпуск можно использовать на протяжении трех месяцев с момента рождения ребенка.

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