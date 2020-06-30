Пандемия китайского вируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на пресс-брифинге.

"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.

По словам Гебреисуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие вируса, но не остановили распространение болезни целиком.

"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.

Отметим, стали известны новые симптомы китайского вируса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов.

Теперь всего их насчитывается 12, тогда как в начале пандемии в США официально были признаны лишь 3 главных симптома: лихорадка, кашель и одышка.

Отмечается, что диарея и тошнота чаще бывают у молодых пациентов, среди которых в последнее время наблюдается рост заболеваемости.

И так, список признанных CDC симптомов заболевания китайским вирусом выглядит следующим образом :

лихорадка, высокая температура

озноб

кашель

одышка или затрудненное дыхание

усталость

мышечная боль, ломота

головная боль

потеря вкуса, запаха

боль в горле

заложенность носа, насморк

тошнота, рвота

диарея, понос

Отметим, 28 июня в мире диагностировали 160 072 заражений китайским вирусом, умерло 3054 пациентов. Такие данные предоставил центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

В США за указанные сутки диагностировали 40 540 случаев заболевания, в Бразилии 29 313, в Индии 19 620, России 6791, ЮАР 6334.

Новые случаи заболевания обнаружили в 140 странах мира.

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