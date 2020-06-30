Пандемия китайского вируса начинает ускоряться, несмотря на то, что некоторым странам удалось добиться прогресса в сдерживании болезни
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на пресс-брифинге.
"Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к завершению", - отметил он.
По словам Гебреисуса, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие вируса, но не остановили распространение болезни целиком.
"Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом", - подчеркнул глава ВОЗ.
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Отметим, стали известны новые симптомы китайского вируса.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) добавил насморк, чихание, тошноту и диарею в список симптомов.
Теперь всего их насчитывается 12, тогда как в начале пандемии в США официально были признаны лишь 3 главных симптома: лихорадка, кашель и одышка.
Отмечается, что диарея и тошнота чаще бывают у молодых пациентов, среди которых в последнее время наблюдается рост заболеваемости.
И так, список признанных CDC симптомов заболевания китайским вирусом выглядит следующим образом :
- лихорадка, высокая температура
- озноб
- кашель
- одышка или затрудненное дыхание
- усталость
- мышечная боль, ломота
- головная боль
- потеря вкуса, запаха
- боль в горле
- заложенность носа, насморк
- тошнота, рвота
- диарея, понос
Отметим, 28 июня в мире диагностировали 160 072 заражений китайским вирусом, умерло 3054 пациентов. Такие данные предоставил центр Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.
В США за указанные сутки диагностировали 40 540 случаев заболевания, в Бразилии 29 313, в Индии 19 620, России 6791, ЮАР 6334.
Новые случаи заболевания обнаружили в 140 странах мира.
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