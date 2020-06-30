29 июня боевики РФ 12 раз обстреляли наши позиции на Донбассе
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения", - рассказали в ООС.
По данным разведки 29 июня наши защитники ранили двух российских наемников.
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Недавно мы писали, что после отведения сил в районе Станицы Луганской украинские военные уже успели занять выгодные позиции и создают условия для отражения возможных атак боевиков
Об этом заявил заместитель командующего Объединенными силами Богдан Бондарь в новом видеообращении, обнародованном пресс-центром операции Объединенных сил в Facebook.
Он подчеркнул, что украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи после разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
«Никакого оставления позиций не произошло. Наши подразделения улучшили положение, заняли выгодные рубежи, тем самым создают надлежащие условия для дальнейших действий и по обороне, и по удерживанию определенных позиций в Станице Луганской», — заявил Бондарь.
Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.
Как сообщала Politeka, наемники РФ пересекли линию разграничения, много раненых: "Просто перестать стрелять уже не получится".
Также Politeka писала, что российские наемники прорвались в тыл ВСУ, много раненых.