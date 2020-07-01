В Киеве разгорелся новый языковой скандал

Так, якобы Киевский Театр на Подоле опубликовал скриншот переписки со зрителем, который потребовал, чтобы с ним общались на русском языке.

Скриншоты переписки опубликовали на соответствующей странице в Twitter, сообщает Politeka.net.

"Нам пишут "зрітєлі", – так отреагировали на поведение зрителя.

Важна отметить, что сайт Театра на Подоле предоставляет выбор украинского, английского, а также русского языка.

Но в ответ на требование "зрителя", администратор страницы написал, что в украинском театре говорят или на украинском, или на английском, как в McDonald's.

"На моем языке, пожалуйста, общайтесь. И ваше одолжение мне неприятно... На русском, пожалуйста, ответьте", – писал русскоязычный зритель.

"На вашем – это на каком, простите? Я же украинский театр, потому владею или украинским, или английским. Как "МакДоналдс", – ответили ему.

Зритель, видимо, обиделся и назвал театр "дерзким", а также таким, который "не подстраивается под зрителя".

Однако позже выяснилось, что указанная страница Киевского Театра на Подоле фейковая, администрация заведения ответила на ситуацию.

Ранее мы писали, спикер Парламента Дмитрий Разумков заявил, что русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории

По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются.

Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.

Напомним, власти Украины совершили непозволительную оплошность: "Сметут уже осенью, если...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине депутат унизил украинский язык: "Умственно отсталый".

Также Politeka писала, что волонтер жестко осадила Разумкова из-за языкового вопроса.