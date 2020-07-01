Украинец дал совет согражданам, которые пострадали от наводнения

Как передает Politeka.net, соответственный пост Ярыло Подгорный опубликовал на своей страничке в Facebook.

По его словам, у людей, которые пострадали от наводнения, обязательно возникнет, если уже не возникал риторический вопрос: куда идти, к кому обращаться за помощью.

"Я вам скажу. Сначала пойдите к соседу, у которого пилорама во дворе, спросите, сколько кубов леса он распилил, а еще спросите где он его взял. Потом вместе пойдите к леснику ближайшей участка, затем до лесничего вашего лесничества, а затем до директора лесхоза. Посмотрите какие у них дома и что в домах, автомобили, где учится их дети, с какими айфонами они ходят и сколько у них квартир в областных центрах и столице. Затем попросите их зарплатные ведомости и сравните, могли ли они все это купить за свои, честно заработанные средства", - отметил он.

Кроме того, Подгорный призвал на этом не останавливаться, а идти "выше".

"Пойдите к местным прокурорам и полицейским начальникам. Потом к партийцам от Порошенко, Яценюка и Зеленского, а если вы этого не сделаете, не поймете в чем корень проблемы, то беда будет повторяться вновь и вновь. Никто вам помогать не будет, никаких бюджетов не хватит", - заключил он.

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

Сильные осадки привели к тому, что село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области буквально ушло под воду.

Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.

Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.

Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.

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