Украинец раскритиковал своих соотечественников за безответственное отношение к лесу
Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал Артем Артеменко на своей страничке в Facebook.
"Не перешлю и 5 грн. помощи на ликвидацию паводков, не потому что я злой и жадный, нет, вовсе нет. Не перешлю, потому что это единственный метод прекратить убийство лесов, а как следствие невозможность паводков в будущем", - отметил он.
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Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.
Сильные осадки привели к тому, что село Новошин в Долинском районе Ивано-Франковской области буквально ушло под воду.
Большое количество населенных пунктов осталось без газа, света и были почти изолированы от мира.
Напомним, сильный град внезапно обрушился на Украину, летняя стихия уже наделала бед.
Как сообщала Politeka, стихия с градом обрушилась на Одессу, улицы ушли под воду: кадры непогоды.
Также Politeka писала, что гигантский торнадо обрушился на украинский курорт, видео момента удара: "Вышел из воды".