Украинец раскритиковал своих соотечественников за безответственное отношение к лесу

Как передает Politeka.net, соответственный пост опубликовал Артем Артеменко на своей страничке в Facebook.

"Не перешлю и 5 грн. помощи на ликвидацию паводков, не потому что я злой и жадный, нет, вовсе нет. Не перешлю, потому что это единственный метод прекратить убийство лесов, а как следствие невозможность паводков в будущем", - отметил он.

По словам мужчины, даже если сейчас помочь пострадавшим от наводнений, то они не поймут, что в будущем нельзя рубить лес.

"Вас предупреждали годами, что нельзя, будет беда. Но нет, режете, а другие местные в основном молчали об этих преступлениях. Что с того, что сейчас все вам поможем? Вы же то же самое будете делать. Просто будете убивать природу, и так будет по кругу пока не будет выжженная земля. И потом вам сказать спасибо?", - задается вопросом мужчина.
По его словам, случившиеся станет для местных жителей жизненным уроком.
 
"Для вас рецепт простой, не режьте лес и не давайте резать другим. Может, сегодняшний паводок сделает вас умнее", - заключил он.

Напомним, на Прикарпатье сильные ливни привели к локальному потопу и разрушениям.

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