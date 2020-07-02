Украина должна отгородиться от Донбасса и Крыма «интеллектуальной и культурной» стеной

Такое мнение озвучил бывший депутат Украины Богдан Бенюк в эфире "4 канала".

По его словам, конфликт с РФ затянется на долгие годы.

"Война будет продолжаться, у нас она так быстро не закончится. Она так не закончится, потому что враг, который есть на востоке нашей страны, он не может жить с тем, чтобы существовала рядом с ним Украина, которая будет независима от них. Потому мы будем иметь эту беду еще долгие годы жизни", - отметил бывший нардеп.

Бенюк уверен, что единственным способом уберечься от влияния агрессора станет "культурная" стена.

"И нам нужно к этому привыкать, понимать, что мы будем такую борьбу вести до того времени, пока мы или, как говорят светочи… надо строить какую-то стену огромную, отгородиться от них (Крым и Донбасса - ред.), хотя это делать, мы такую «китайскую» не построим стену. Но, собственно, интеллектуальную, духовную, культурную стену мы такую должны сделать", - отметил экс-нардеп.

В то же время он считает, что Крым и Донбасс нужно возвращать.

"Я не знаю, как эти территории будут назад наши возвращаться, через какие юридические или другие вещи мы сможем их вернуть, но нам нужно понимать, что мы должны претендовать на эти территории, забирать их, отвоевывать их всеми возможными способами", - заключил Бенюк.

Ранее писатель Виктор Суворов выразил уверенность, что Украина должна отгородиться от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей высокой стеной.

Он уверен, что жители ОРДЛО никогда не изменятся, а за время войны Украина показала, что сможет прожить без этих регионов, которые мечтают о «русском мире».

Напомним, бывший разведчик КГБ развенчал миф о мощи российской армии.

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