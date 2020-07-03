ВСУ начали усиленно готовиться к наступлению в городских условиях

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Army Inform.

"Сейчас мы намного больше внимания и времени уделяем подготовки войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войска должны быть наученными и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад", – заявил командующий ВСУ.

Кроме того, Хомчак рассказал о возможности силового освобождения Донбасса:

"От себя скажу, что сейчас делаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой ситуации, чтобы Российская Федерация убралась с Донбасса", – рассказал Хомчак.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

По словам Сергея Кривоноса, российские военные наращивают силы на Востоке и в захваченном Крыму. Кроме того, они собирают значительные боевые ресурсы, прикрываясь учениями.

"РФ постоянно наращивает военный контингент у наших границ на востоке, идет усиление групировки войск во временно оккупированном Крыму. Масштабные военные учения России «Кавказ-2020», могут усилить военную угрозу для Украины", - отметил украинский генерал.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

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