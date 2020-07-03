Наиболее напряженная ситуация - на западе

Карантин, введенный в Украине из-за эпидемии коронавируса, могут усилить в 11 регионах страны

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степановпид время брифинга в Киеве, передает УНН.

Так, по словам главы МОЗ, в некоторых регионах Украины планируют усилить ограничительные мерв в связи с повышением показателей заболеваемости COVID-19.

В частности, Степанов отметил, что на сегодняшний день наиболее напряженная ситуация наблюдается в западных регионах нашей страны: в Волынской, Закарпатской, Львовской, Ривненской и других областях.

«Всего 11 регионов в Украине, где показатели сейчас превышены. И по представлению соответствующих главных санитарных врачей этих областей были сделаны подачи об усилении ограничительных мер», - рассказал министр здравоохранения.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минздрава, по состоянию на 3 июля в Украине подтверджено 588 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало новым антирекордом. В МОЗ отмечают, что такие показатели связаны с тем, что украинцы пренебрегают противоэпидемическими рекомендациями министерства.

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