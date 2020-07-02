Кабмін доб'є українців штрафами за відмову носити захисні маски

Про це стало відомо з прес-конференції, яку дав голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, Кабмін схвалив нові штрафи для рядових українців і закладів, які будуть порушувати масковий режим.

Наголошується, що уряд вже схвалив законопроект, який передбачає штрафи для простих громадян у розмірі 170-255 гривень і штрафи для власників закладів у розмірі 3400-5100 гривень. Штрафуватимуть тих, кого спіймають без маски в громадському місці. До громадських місць відносяться магазини, транспорт, спортзали і заклади громадського харчування.

«На вулиці або в парку можна бути спокійно без маски. Якщо ви йдете з компанією, тоді вона потрібна», - пояснили у відомстві.

Варто відзначити, що тепер документ мають підтримати у Верховній Раді.

Тим часом в Україні кількість хворих китайським вірусом перевищила 45 тисяч осіб. За весь час пандемії в Україні від вірусу померло майже 1200 осіб. При цьому більше 20 тисяч українців одужали. Зростання захворюваності в Україні припало на літо, після того, як влада вирішила послабити карантин.

В усьому світі кількість хворих перевищила 10 мільйонів осіб.

Нагадаємо, що у Кабміні придумали, як привчити українців до масок надовго: нові жорсткі заходи.

Як повідомляла Politeka, поліція почала вриватися в маршрутки Києва, Кличко дав добро: що загрожує пасажирам.

Також Politeka писала, що знімати маски українцям більше не захочеться, МОЗ оголосив нові суми: "Штраф до 5 тисяч гривень".