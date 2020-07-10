Мэр Киева Виталий Кличко, по мнению некоторых жителей столицы, сознательно доводит до разрушения исторический Дом Сикорского, чтобы на его месте появился очередной новострой. Они убеждены, что мэра интересуют только деньги от застройщиков

Об этом KV стало известно из сообщения журналиста и блогера Александр Зубченко на его странице в Фейсбук.

“Мэр Кличко уничтожает исторический Киев и, в частности, национальный памятник – Дом Сикорского – ради застройки центра высотками. Ведь этот национальный исторический памятник, где родился и творил Сикорский, где он создал свой первый вертолет, уже в полуразрушенном состоянии. И если за его сохранность не взяться – он очень скоро просто исчезнет с карты Киева”, – подчеркнул журналист.

По его словам, в Доме Сикорского можно было бы обустроить музей авиаконструктора, однако, считает блогер, Виталий Кличко в этом не заинтересован.

“Зато на ней (карте Киева, ред.) появятся очередные новострои. Они и так уже заполонили весь центр. Уже и вокруг Дома Сикорского их понастроили. Но еще один лакомый кусочек остался. И Кличко плевать, что тут мог бы быть музей великого авиаконструктора, мог бы быть политехнический клуб, что тут можно было бы на реальном примере воспитывать и обучать нашу талантливую молодежь. Деньги от застройщиков – вот все, что нашего мэра интересует. А остальное – гори огнем. Или, как в случае с Домом Сикорского – разрушайся от непогоды и времени, брошенное на произвол судьбы”, – констатировал Александр Зубченко.

Напомним, ранее Виталия Кличко уже уличали в связях со скандальными застройщиками и “дерибане” с ними бюджетных средств: под прикрытием мэра “смотрящий” Денис Комарницкий через подставную фирму-прокладку “Эко-Буд-Трейд” получил более 6 млрд гривен из столичной казны на достройку Подольского моста. Львиная доля суммы была выведена на подставные фирмы и фактически украдена у киевлян.