Ему можно только посочувствовать...

Ветеран Второй мировой возмутился отношением РФ к участникам войны

Его слова приводит "Крым. Реалии"

Куддус Юнусов участвовал в партизанском движении времен Второй Мировой войны и был участником освобождения Крыма, но после оккупации полуострова Россией разочаровался.

Он возмущен тем, как поступили с его народом, и тем, что за скот и дома, отобранные у крымских татар, до сих пор нет компенсаций.

"Во время войны было 240 тысяч крымских татар, 83 тысячи забрали на фронт. 33 тысячи погибли, десятки (тысяч – ред.) остались лежать в поле. 24 героя (Советского Союза – ред.) назначены. Девятерым (медаль «Золотая звезда»​ – ред.) дали, остальным не дали. План был высылать! А тогда мы, коренной народ, трудились, такие фрукты собирали. Дом, имущество, корова, овцы, – знаете, сколько богатства было?! Государство Россия ничего нам не вернуло, очень обидно. Людей обидели, уничтожили", – негодует он.

По его словам, после оккупации полуострова Россией разочаровался

"Украина дала мне все, но Россия ничего не дала. Только юбилейную (медаль - ред.) дала. Я 75-летие (победы во Второй мировой войне – ред.) ждал. Может быть, думаю, что-то мне дадут. Я действительно большое дело сделал – рисковал", - заявил он.

Ранее мы сообщали, что ветеран Второй мировой войны из Запорожья продолжает верить в победу Украины.

На Донбассе погиб его внук, который не дождавшись свадьбы с любимой, отправился защищать Украину.

Переживший ужасы войны Иван Аникеевич не сдержал слез над гробом молодого парня. Именно тогда о нем узнали, без преувеличения, во всем мире. Его речь на похоронах невозможно слушать без слез. Он смело и безапелляционно назвал российского президента главным виновником и своей личной трагедии, и беды для целой страны.

Напомним, парад оккупантов едва не обернулся трагедией в Севастополе.

Как сообщала Politeka, осунувшийся Путин озадачил внешним видом на параде.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком, фото



