Як почистити унітаз від нальоту, не витрачаючи грошей на дорогу побутову хімію, показали на YouTube-каналі «Корисні поради для вас». Автор відео поділився способом, який, за його словами, прибирає не лише вапняний наліт, а й сечовий камінь.
Головна перевага методу — вартість: усе необхідне коштує копійки і, найімовірніше, вже є вдома. Склад засобу простий — дві столові ложки лимонної кислоти, дві столові ложки гірчичного порошку та трохи води.
Інгредієнти змішують до стану густої пасти. Її наносять на забруднені ділянки унітаза — особливо там, де утворилися вапняний наліт та сечовий камінь, — і залишають приблизно на одну годину. Після цього пасту достатньо змити водою.
Лимонна кислота розм'якшує мінеральні відкладення, а гірчичний порошок діє як м'який абразив і додатково знежирює поверхню. Тому спосіб добре підходить для регулярного догляду, поки наліт ще не встиг затвердіти.
Як почистити унітаз від нальоту: покрокова інструкція
- Змішайте 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки гірчичного порошку.
- Додайте трохи води, щоб вийшла густа паста.
- Нанесіть пасту на місця з нальотом і сечовим каменем.
- Залиште засіб на 1 годину.
- Змийте водою — за потреби пройдіться йоржиком.
Для застарілого, сильно затверділого нальоту процедуру можна повторити або залишити пасту на довший час. Порівняно з агресивною хлорною хімією такий засіб набагато безпечніший, тож ним можна користуватися під час щотижневого прибирання.