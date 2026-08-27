Простий та дешевий спосіб, як очистити унітаз від нальоту та каменю за допомогою двох інгредієнтів.

Як почистити унітаз від нальоту, не витрачаючи грошей на дорогу побутову хімію, показали на YouTube-каналі «Корисні поради для вас». Автор відео поділився способом, який, за його словами, прибирає не лише вапняний наліт, а й сечовий камінь.

Головна перевага методу — вартість: усе необхідне коштує копійки і, найімовірніше, вже є вдома. Склад засобу простий — дві столові ложки лимонної кислоти, дві столові ложки гірчичного порошку та трохи води.

Інгредієнти змішують до стану густої пасти. Її наносять на забруднені ділянки унітаза — особливо там, де утворилися вапняний наліт та сечовий камінь, — і залишають приблизно на одну годину. Після цього пасту достатньо змити водою.

Лимонна кислота розм'якшує мінеральні відкладення, а гірчичний порошок діє як м'який абразив і додатково знежирює поверхню. Тому спосіб добре підходить для регулярного догляду, поки наліт ще не встиг затвердіти.

Як почистити унітаз від нальоту: покрокова інструкція

Змішайте 2 столові ложки лимонної кислоти та 2 столові ложки гірчичного порошку.

Додайте трохи води, щоб вийшла густа паста.

Нанесіть пасту на місця з нальотом і сечовим каменем.

Залиште засіб на 1 годину.

Змийте водою — за потреби пройдіться йоржиком.

Для застарілого, сильно затверділого нальоту процедуру можна повторити або залишити пасту на довший час. Порівняно з агресивною хлорною хімією такий засіб набагато безпечніший, тож ним можна користуватися під час щотижневого прибирання.









