Заслуженный артист Украины Игорь Завадский, который ранее угодил в громкий скандал после чудовищных обвинений в его адрес, рассказал, что у него диагностировали четвертую стадию СПИДа

Аккордеонист Игорь Завадский поделился соответствующим постом на своей странице в Фейсбук. Он рассказал, что попал в больницу с подозрением на заражение китайским вирусом. Тем не менее после всех обследований выяснилось, что вируса у артиста не было, но нашлось другое опасное заболевание.

«Ковида нет, тест отрицательный), а после пришёл другой тест — у меня ещё и 4-я стадия СПИДа. Предположительное заражение 7-8 лет назад…Лечение от него началось уже сегодня. 7 капельниц в день с сильнейшим антибиотиками, куча таблеток и процедур. Вставать не могу вообще. Даже лежать только на спине получается. Когда человек резко худеет, это начало 4-й стадии», - написал артист.

Он предположил, что мог заразиться в тюрьме, где он отбывал наказание в возможное время заражения.

Завадский поделился фотографией из больничной палаты и обратился к подписчикам с просьбой о финансовой помощи.

Отметим, что до этого Завадского обвиняли в развращении несовершеннолетних учеников в периоде с 2009 по 2012 год. В 2014 году его приговорили к 13 годам тюрьмы, однако уже летом 2016 он вышел на свободу после того, как Апелляционный суд Киева отменил приговор из-за якобы обнаруженных в деле нарушений в первой инстанции.

Напомним, медики заговорили о страшном: лекарства нет, «тридцать человек в больнице, семеро умерло».

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