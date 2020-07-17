Журналист Айдер Муждабаев высказался о современной России и рассказал, что может ожидать РФ в будущем

По его словам, после смены власти в России ничего хорошего не будет, ведь на смену Путина придет обязательно "невменяемый персонаж". Кроме того, он отметил, что пока Россия существует в нынешнем виде, из нее не может "родиться что-то свободное".

Такое мнение он озвучил 2019 года в блоге для издания Обозреватель.

"Пока существует Россия в её нынешнем виде, в ней не родится ничего свободного, ничего по-настоящему человеческого. Не надо строить иллюзий. Это только проституирующий евроидиот Макрон может называть сознание россиян европейским", - отметил он.

Муждабаев добавил, что цивилизованному миру необходимо бороться не с Путиным, ведь настоящий враг - фашизированное сознание жителей Россией. Жителей России настолько пропагандируют, что для них не существует украинцев, они не видят их в упор.

"Поэтому бороться цивилизованному миру надо не с Путиным, а с веками фашизированным сознанием жителей его рейха — уникальным в своём роде симбиозом внутреннего рабства и внешнего "превосходства". Это не только гибридная война, но и война ментальностей. Даже на их языке с ними по сути не о чем говорить: это не проблема перевода, а имперский мрак мозга, который сожрал уже практически всех. Украинцев для них не существует. Они не видят украинцев в упор", - отметил он.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.