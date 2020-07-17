Нардепы проголовали за территориальную реформу, которую дорабатывал Кабинет министров Дениса Шмыгаля

На заседании в пятницу, 17 июля, Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов в пользу 129 новых, укрупненных. "За" проголосовали 238 нардепов.

Отметим, 15 июля Верховная Рада по просьбе фракции "Слуга народа" сняла с рассмотрения в среду проект постановления о сокращении в четыре раза количества районов в Украине.

Согласно документу, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных громад, входящих в состав соответствующего района.

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что выборы депутатов районных советов тех районов, которые ликвидировали, проводиться не будут.

Напомним, правительство 12 июня решило создать в Украине129 районов вместо 490 существующих. Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы было образовано еще в СССР и не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, "поэтому надо наводить порядок".

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По словам Шмыгаля, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

А вот люди наоборот переживали, что в их городках закроются больницы, суды и школы. Центр района будет где-то далеко, а их потребности ему неинтересны. В связи с этим проходили многочисленные протесты. На стороне противников укрупнения и оппозиционные фракции.

Напомним, украинцы взбунтовались против укрупнения районов: "Огромный дисбаланс".

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