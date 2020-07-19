Врач из Закарпатья рассказала о реальной ситуации с китайским вирусом

В Закарпатской области, где ежедневно диагностируют от 50 до 120 новых случаев китайского вируса, значительно возросла нагрузка на больницы и медработников. Они делают все возможное, однако пациенты иногда гаснут просто на глазах.

О такой ситуации в Закарпатской области поделилась врач Александра Лангазо на личной странице в Facebook.

По ее словам, в регионе уже более 4000 случаев больных китайским вирусом, и только менее 1,5 тысячи пациентам удалось выздороветь, а 143 больных погибло. Медик отметила, что это не просто статистика. В составе бригады Закарпатской областной клинической больнице им. А. Новака она работала в апреле и за эти месяцы многое изменилось.

Лангазо также добавила, что из-за обилия больных возросла и нагрузка на медицинских работников. Только за неделю в одном только отделении ЗОКБ имени А. Новака прибавилось 45 инфицированных, а общее количество достигло более 75.

"Болеют люди различных возрастных категорий (в нашем отделении есть больные и 30-летнего возраста), женщины и мужчины, беременные, больные с сопутствующей патологией и без нее. Болезнь носит непредсказуемый ход. Были случаи, когда пациент находился в стабильном состоянии, а через несколько часов у него возникла дыхательная недостаточность ", – рассказала медикиня.

По ее словам, пациенты признаются, что они не верили в настоящее существование этой болезни, пока не заболели сами. Так же не верили и жители других сел и городов, пока в их семью не пришла беда.

"Жаль, что осознание реальной ситуации далось такой дорогой ценой. Считаю, что мы должны быть сознательными и осторожными, потому что нет ничего страшнее, как ложное чувство безопасности. Желаю всем здоровья, особенно коллегам-медикам, потому что с такой эпидситуацией оно нам еще пригодится!" – подытожила Лангазо.

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