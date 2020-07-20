Журналист Айдер Муждабаев упрекнул некоторых граждан Украины

В частности, он заявил, что некоторые украинцы страдают синдромом малороссийскости и не могут окончательно отказаться от имперских российских взглядов.

Такую характеристику он дал 2019 года в интервью для программы Янины Соколовой "Рандеву" на канале Youtube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я бы не сказал, что это проблема украинцев, я бы сказал, что это проблема малороссов. Людей, которые ищут все время имперскую "сиську". Тут таких много, к сожалению. Граждан Украины, которые, имея украинский паспорт, не могут жить без русской "сиськи". Они ходят на русских артистов, как зомби, они слушают шансон, как больные люди. Эти люди – дети. Их надо отрывать от этой "сиськи", потому что – если не оторвать, то он может сосать до 20 лет. Мне кажется, это главная проблема малороссийскости – неполноценность", – убежден журналист.

Кроме того, он подчеркнул, что украинцы навсегда должны распрощаться с иллюзиями о том, что с россиянами можно будет помириться.

"Я хочу, чтобы когда-нибудь украинцы все или большинство поняли, что с русскими рядом жить вообще нельзя, не имея никакого забора. Потому что любая дружба с нашими соседями заканчивается тем, что он приходит в твой дом, начинает там бесчинствовать и его поджигать", – обратился к украинцам Муждабаев.

Напомнмим, что Муждабаев уверен, что после того, как в России «обнулили» сроки Путина и развязали ему руки.

Как сообщала Politeka, Муждабаев не уверен, что президент Реджеп Эрдоган решится на серьезное противостояние с Россией.

Также писала Politeka, что Муждабаев уверен, что президент России Владимир Путин готовит Украине новую ловушку.