Было бы справедливо и логично вернуться к историческому для Украины названию

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сообщает Politeka.

Дипломат сообщает, что у него появилась репродукция карты Украины от 1648 года авторства Гийома де Боплана. Карта, по словам посла, интересна не только своей южной ориентацией (юг находится вверху изображения, север – внизу).

"Есть там немало открытий для любителей русскомировских скреп. Например, все видят в правом нижнем углу слово Украина, но в левом нижнем углу, там, где якобы должна быть Россия, мы ее почему-то не видим, видим зато в районе Курска княжество Московское. Как такое может быть? Где же Россия?", – задает риторические вопросы Перебийнис.

Также дипломат обращает внимание на другое место карты.

"Справа, там, где Львов, видим четкую надпись Russiae pars, то есть Русь, наше древнее название. Кража московитами этого названия в начале 18-го века была одним из крупнейших мошенничеств в истории", – убежден Евгений Перебийнис.

Посол Украины в Праге убежден в том, что Украине необходимо вернуть историческое название "Русь".

"Было бы справедливо и логично в свое время вернуться к исторической для Украины названия этой страны (России, – Ред.) – Московия. Ничего оскорбительного на самом деле в этом нет. Некоторые страны используют исторические для себя названия России и она на них совсем не обижается. Скажем, латыши используют Krievija, финны Venäjä, а эстонцы Venemaa. Привыкли бы и к Московии", – высказал свою точку зрения Перебийнис.

Politeka писала, что украинская писательница, борец за права государственного языка Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины.

По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.

"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.

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