Было бы справедливо и логично вернуться к историческому для Украины названию
Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, сообщает Politeka.
Дипломат сообщает, что у него появилась репродукция карты Украины от 1648 года авторства Гийома де Боплана. Карта, по словам посла, интересна не только своей южной ориентацией (юг находится вверху изображения, север – внизу).
"Есть там немало открытий для любителей русскомировских скреп. Например, все видят в правом нижнем углу слово Украина, но в левом нижнем углу, там, где якобы должна быть Россия, мы ее почему-то не видим, видим зато в районе Курска княжество Московское. Как такое может быть? Где же Россия?", – задает риторические вопросы Перебийнис.
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Также дипломат обращает внимание на другое место карты.
"Справа, там, где Львов, видим четкую надпись Russiae pars, то есть Русь, наше древнее название. Кража московитами этого названия в начале 18-го века была одним из крупнейших мошенничеств в истории", – убежден Евгений Перебийнис.
Посол Украины в Праге убежден в том, что Украине необходимо вернуть историческое название "Русь".
"Было бы справедливо и логично в свое время вернуться к исторической для Украины названия этой страны (России, – Ред.) – Московия. Ничего оскорбительного на самом деле в этом нет. Некоторые страны используют исторические для себя названия России и она на них совсем не обижается. Скажем, латыши используют Krievija, финны Venäjä, а эстонцы Venemaa. Привыкли бы и к Московии", – высказал свою точку зрения Перебийнис.
Politeka писала, что украинская писательница, борец за права государственного языка Лариса Ницой рассказала, как Россия украла историю у Украины.
По ее словам, жители Украины должны применять к РФ историческое название "Московия", так как термин "Русь" украден россиянами у украинцев.
"Вы знаете, как они стали русскими? Российские цари сначала украли у нас название "Русь". Они ведь были московитами. Русь – это наше. У ваших родителей украли хату, а вы говорите, что владельцы - те, кто украли", - заявила писательница.
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