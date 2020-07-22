Руководство Нацполиции Украины приняло решение усилить меры по обеспечению общественного порядка

Известно, что дополнительные меры безопасности внедрили на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Об этом стало известно благодаря сообщению пресс-службы Нацполиции в сети Facebook

В центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться много людей, несут службу полицейские наряды. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлены мобильные посты.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры:

-проверка документов у подозрительных лиц и проведение поверхностного осмотра;

-проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время;

-уделение особого внимания подозрительным предметам (пакетам, коробкам, ящикам), куда могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства;

-обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах.

Ранее мы писали, что появилась новая информация о террористе, который взял в заложники людей в автобусе в Луцке.

СМИ стало известно имя злоумышленника, который утром 21 июля взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Как выяснилось, настоящее имя террориста: Кривош Максим Степанович. Он уроженец России, однако имеет гражданство Украины. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Известно, что преступник родился в поселке Гай Оренбургской области Российской Федерации 6 ноября 1975. Официально он прописан в городе Дубно.

При этом террорист уже был неоднократно судим. В общей сложности он провел в тюрьме 10 лет за совершение ряда тяжких преступлений.

Там он и написал свою книгу «Философия преступника», которая ранее упоминалась у него на странице в соцсети. Стало известно, что Кривоша судили по статьям «Разбой», «Мошенничество», «Вымогательство», «Бандитизм», «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», а также «Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ».

Напомним, людей взяли в заложники в центре Луцка, слышны выстрелы и есть угроза взрыва.

Как сообщала Politeka, захват автобуса с заложниками в Луцке: появились фото и требования.

Также Politeka писала, что захват автобуса в Луцке, заложница срочно вышла на связь: "Начала плакать, а потом...".