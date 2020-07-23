В Минобразования рассказали, как будет проходить обучение школьников с 1 сентября

Обучение в украинских школах с 1 сентября начнется в тех областях, в которых ситуация с заболеваемостью коронавирусом будет отвечать критериям Минздрава. В "красной" зоне учебные заведения не откроют.

Об этом сообщила замминистра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, в регионах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" зоны дети смогут пойти в школу уже с 1 сентября.

"В случае, если ваша территория попадет в зеленый, желтый или оранжевый уровень - вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты. Только в красном уровне есть запрет посещения учреждений образования", - уточнила она.

Добавим, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций объяснил, как будет выглядеть учеба в школах с 1 сентября. Есть три сценария.

При низком уровне заболеваемости китайским вирусов учеба будет проходить в обычном режиме.

Если уровень заболеваемости будет средним - учеба будет в смешанной форме (дистанционно и в образовательных учреждениях, с дистанцированием и гигиеническими мерами).

При высоком уровне заболеваемости - учеба будет дистанционной.

В комитете прогнозируют, что, скорее всего, в Украине будет второй сценарий.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в учебные заведения будет запрещен вход людям без масок, в классах и аудиториях будет храниться запас антисептиков, а у преподавателей и учащихся будут обязательно измерять температуру. Детей и учителей с температурой выше 37,3 пропускать не будут.

Напомним, ослабление карантина отменяется, Минздрав сделал важное уточнение: "Не готовы к смягчению..."

Как сообщала Politeka, санврач Ляшко озвучил важные детали работы школ с 1 сентября: "Будут закрываться только там, где..."

Также Politeka писала, что в МОЗ рассказали, к чему готовиться украинцам с 1 сентября: по примеру других стран.