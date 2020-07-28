В сети показали, как испоганили историческую памятку в Луцке



Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook.



"Как с такими рагулями и идиотами жить в одной стране и что-то пытаться построить?", - возмутился украинец.

На кадрах видно, что от Олицкого тоннеля в Луцке осталась только брусчатка.

"Каким был Олицкий тоннель? По сравнению с ним, Клеванский просто распиаренный мажор. Густющий и длинный коридор по которому и монарху не стыдно было бы поехать", - отметил мужчина.

Теперь от былой красоты остались лишь поваленные деревья вдоль дороги.

"Я случайно наткнулся на эту дорогу пять лет назад. Специально останавливались для фотографий, хотя и очень спешили в Клевань. Этот тоннель был сам по себе роскошный, а еще дворец и костел! Где-то в Польше из этого добра несколько сел бы жили. Но наши рагули спилили деревья. Потому что они очень старые. Могли на головы крестьянам упасть. Чтобы вам, б**ди, теперь там вышки 5G поставили", - отметил возмущенный украинец.

Напомним, мужчина набросился на 5-летнего мальчика, за жизнь ребенка борются врачи: "Мешал смотреть фильм".

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