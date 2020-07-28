Если не внедрить массовое тестирование на COVID-19, Украину будут вносить во все возможные "красные списки"
Как передает Politeka, такие прогнозы высказал бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин на своей странице в соцсети.
"Очевидно, что коронавирус не исчезнет завтра или послезавтра. Посмотрите на наши цифры, посмотрите на США и Бразилию - количество зараженных начало расти снова в Германии, Бельгии и Франции", - подчеркнул политик.
Он также отметил, что Всемирная организация здравоохранения впервые сказала, что эпидемия является "самым большим вызовом в сфере здравоохранения" за всю историю ее существования, а в некоторых странах уже начали готовиться ко второй волне COVID-19.
"Вчера один из немецких экспертов спросил, почему в Украине не вводится массовое тестирование. Для меня это загадочно, во Франции на прошлой неделе сделано полмиллиона тестов, сравните с нашими цифрами, уже не говорю о качестве тестов, что в фейсбуке не обсуждают только совсем ленивые", - возмутился бывший министр.
Он выразил уверенность в том, что без внедрения массового тестирования украинцев перестанут пускать в большинство стран.
"Без массового тестирования нас будут вносить во все возможные красные списки и дальше. Если кто-то надеялся, что вирус быстро исчезнет, то последние данные это явно отрицают", - добавил Климкин.
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