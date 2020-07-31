В летнюю жару водитель запихнул больше десятка детей в легковушку и подверг их жизнь большому риску

Шокирующее фото опубликовало издание "РИА-Мелитополь", передает Politeka.net.



Очевидцы по дороге на украинский курорт Кирилловку заметили возле поселка Акимовка в Запорожской области автомобиль ВАЗ-2108, внутри которого находилось не менее 13 детей. Маленьким пассажирам пришлось тесниться в маленьком салоне, как сардинам в банке. Судя по снимку, нескольких малышей запихнули даже в багажник.

"Как пришло в голову водителю выехать на оживленную трассу, рискуя жизнями маленьких пассажиров, остается только догадываться", - возмутились источники.

Стоит отметить, что свидетель, опубликовавший фото в социальной сети, закрасил номер автомобиля, поэтому полицейским найти его будет непросто. Страшно представить последствия, если бы машина угодила в ДТП по дороге на море.

Ранее на курортный поселок Кирилловка обрушился мощный шторм с Азовского моря. Разрушительная стихия накрыла несколько пляжных зон и разрушила все на своем пути. Ветер разогнался до 30 метров в секунду и с легкостью вырывал зонты. Шторм длился около двух дней, после чего люди смогли вернуться к нормальному отдыху.

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