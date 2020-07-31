16-летний парень установил рекорд Украины среди людей с инвалидностью

Как передает Politeka.net, историю Николая рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В 2015 он подорвался на снаряде и лишился обеих ног и одной руки. Его младший брат погиб. Николай во время детонации потерял руку и обе ноги.

После длительного лечения за границей и реабилитаций он решил исполнить свою мечту.

Тренируясь в бассейне, парень хотел переплыть Днепр. В этом ему помогал олимпийский чемпион Олег Лисогор, который тренировал парня.

"Я очень горжусь тобой, ты у меня молодец", - сказала ему мать перед заплывом.

В итоге, 16-летний Николай Нижниковский из Мариуполя установил рекорд, переплыв Днепр без всякой посторонней помощи.

За 13 минут и 45 секунд юноша проплыл по меньшей мере 430 м.

Ранее мы сообщали, что десятилетний мальчик спас себя и маму из тонущего автомобиля.

Авария случилась 25 июля в деревне Гремучая Падь Красноярского края. Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд.

За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

По словам матери мальчика, когда она поняла, что двери заблокированы, она “впала в ступор”. Но сориентироваться смог ее сын. Он открыл заднюю дверь и выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться маме. Вместе они доплыли до берега.

Напомним, одиозный Соловьев назвал сроки, когда Донбасс заселят россиянами.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.