Отдыхающие стали свидетелями жуткого, но красивого зрелища в курортном поселке Кирилловка

Они сняли происходящее на камеры и опубликовали в социальных сетях, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган. Грозовой фронт многокиллометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний. Зрелище порядком напугало очевидцев, но в итоге погода успокоилась и подарила только необычный вид. Отмечается, что ни капли не упало с грозовых туч.

"Впервые за всю историю отдыха на Азове в такую погодную задницу попали. Ничего не предвещало", - пишет одна из отдыхающих в "Инстаграм". - "После этого весёлого денёчка море успокоилось до штиля, небо стало красиво облачным. Но далеко в море висела тучка, из которой в воду спускалась воронка (смерч). Безумно надеялась увидеть такое вживую, но слава Богу, оно не пришло к берегу".

Она также опубликовала яркие фотографии молний, который били куда-то в Азовское море.

"Страшно красиво"; "Вот это мощь"; "Страшно, а дождя то и не было", - пишут пользователи сети.

Напомним, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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