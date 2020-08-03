Нигоян был одним из первых погибших на Майдане

Ровно 27 лет назад родился активист Революции достоинства Сергей Нигоян, который одним из первых погиб на Майдане в 2014 году

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение блогера Михаила Шнайдера.

"Друзья, в этот день ровно 27 лет назад родился Сергей Нигоян. Но, к сожалению, Сергей навсегда остался 20-летним", - говорится в публикации.

Блогер отметил, что Нигоян не мечтал ни о власти, ни о высоких должностях или богатстве, он не стремился попасть к кормушке и получить депутатский мандат.

"Сергей просто искренне любил Украину и отдал за нее свою жизнь. Для меня он не просто Герой. Он - символ мужества и силы духа. Его глубокие глаза и проникновенные декламации Шевченко я буду помнить всегда", - написал Шнайдер.

Он также напомнил, что на сегодняшний день убийцы Нигояна до сих пор не найдены.

"Поэтому мне особенно обидно и больно от того, что виновники его гибели до сих пор не найдены и не понесли заслуженного наказания... Спи спокойно, Сергей. Ты навсегда остался в наших сердцах и нашей памяти", - добавил Шнайдер.

Как известно, украинец армянского происхождения Сергей Нигоян погиб 22 января 2014 года во время противостояния на улице Грушевского в Киеве.

Напомним, в возрасте 42 лет скончался легендарный комбат "Червень", который был активным участником Революции достоинства.

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