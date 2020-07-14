На Майдані Незалежності в Києві попрощались із загиблим на Донбасі українським військовим Тарасом Матвіївим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТСН.

Прощання із загиблим Героєм на Майдані відбулось сьогодні, 14 липня. Ввечері, близько 18.00, його проведуть в останню путь у Львові, а вже завтра опівдні - у рідному Жедачіві. Крім того, вчора, 13 липня, із загиблим попрощались у 24-й бригаді, де він проходив службу.

Мати Тараса Матвіїва розповіла, що її син був активним учасником Революції гідності, тому попросила, щоб прощання з ним провели і на Майдані.

У центр Києва приїхали його побратими, а батько отримав замість свого сина орден Героя України, який вручив міністр оборони Андрій Таран.

Журналісти розповіли, що Майдан зустрічав загиблого Героя на колінах. Церемонія була досить офіційною, але дуже сумною. Проводжали в останню путь Тараса Матвіїва традиційно під пісню "Плине кача".

Як відомо, глава держави Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" молодшому лейтенанту Тарасу Матвіїву, який нещодавно загинув на Донбасі під час бою з окупантами. Відповідний указ Зеленський підписав вчора, 13 липня.

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