Президент Украины Владимир Зеленский в рамках селекторного совещания остался недоволен первыми действиями нового адаптивного карантина

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, пишет Politeka.net.

Гарант Конституции требует от правительства конкретики по поводу эпидемологической ситуации в Украине.

"Это красиво звучит. Но многие пострадали, потеряли работу, ушли в вынужденный отпуск. В целом люди сегодня получают гораздо меньше. Государство должно давать или возможности делать что-то самому, либо обеспечивать месту работы", - сказал Зеленский.

Первое лицо страны считает, что нужно создавать большое количество рабочих мест, а также перезапускать промышленность.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в рамках заседания отметил, что показатель роста заболеваемости стремительно идет вверх. На 100 тысяч населения приходится 82,8 процента.

Подметим, что заполненость коек закарпатских больниц составляет примерно 69 процентов, что является худшим примером для страны.

В это же время в Киеве показатель заболеваемости держиться на отметке в 40%. Именно такой же показатель установлен в в Ивано-Франковской, Львовской, а также Ровенской областях и на территории Буковины.

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