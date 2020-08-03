Известная украинская актриса Ирма Витовская поделилась мнением относительно украинского языка

Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

Артистка призвала не тянуть эту травму в будущее, возродиться и выйти из амнезии и стать примером для других народов.

"Когда Ты чувствуешь себя в резервации ... Если бы родители говорили с рождения с ребенком на украинском , то и мир не видел бы нашу помесь((( Лень и привычка ... больше всего они тормозят .. и этот груз еще долго нести в будущее( Спасибо , Марьяна, за этот пост.

Одно не можем одолеть - неверие в себя и комплекс меньшовартості( постколониальный синдром ( И выучить язык .. вот все изучаем куда не возьми ... до слез жаль мне этот язык .. что прийма в своей хате(", - написала Ирма.

Ранее мы писали, спикер Парламента Дмитрий Разумков заявил, что русский язык в Украине поможет вернуть как можно быстрее оккупированные территории

По его словам, языковой вопрос на сегодняшний день не должен разъединять общество, а сам закон должен соответствовать нормам Конституции.

"Мы не поднимали вопрос языка во время выборов, не поднимали в Раде. Я считаю, что не надо брать вопросы, которые разъединяют общество. И восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально различаются.

Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно. Если мы говорим о языке, то закон о языке должен устраивать всех и соответствовать Конституции", - уверенно заявил спикер Верховной Рады.

Разумков также попытался объяснить, почему в Украине нужны квоты для русского языка, и как языковой закон можно помочь вернуть оккупированные российскими войсками территории.

Напомним, власти Украины совершили непозволительную оплошность: "Сметут уже осенью, если...".

Как сообщала Politeka, на Харьковщине депутат унизил украинский язык: "Умственно отсталый".

Также Politeka писала, что волонтер жестко осадила Разумкова из-за языкового вопроса.