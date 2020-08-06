Блогер Андрей Новиков рассказал об отдыхе в украинском курорте Кирилловке
Он рассказал, что цены на продукты и питание в курортном поселке Кирилловка Запорожской области завышены, а сервис и обслуживание не развивается.
Об этом блогер сообщил на своем YouTube-канале, передает Обозреватель (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Украинец отметил, что сейчас на курорте в Кирилловке побережье полностью устелено медузами. Со временем они разлагаются и начинают источать неприятный запах, поэтому на пляже трудно отдыхать. При этом останки медуз никто не убирает с берега.
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Он также добавил, что продавцы значительно завышают цены на продукты. В частности, цена за 100 грамм приготовленного шашлыка может значительно разниться – от 30 до 45 грн. Стоимость дыни – от 9 до 15 грн, лимонад – от 10 до 20 грн, молочный коктейль – от 20 до 30 грн.
"В Кирилловке каждый пытается заработать как может, а развития никакого. Все такое обшарпанное, как 10 лет назад. А цены растут. Но, так как выбор не большой, люди едут сюда отдыхать", – резюмировал Новиков.
Блогер также пожаловался на завышенные цены в местном аквапарке. К примеру, 15 грн надо отдать за 50 грамм майонеза, а бокал пива стоит 40 грн. Он отметил, что уровень "цена-качество" не соответствует Кирилловке.
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