В СБУ заявили, что не принимали участия в спецоперации по участникам частной военной компании "Вагнера"

Как пишет пресс-служба ведомства в официальном Телеграм-канале, сообщения о переговорах сотрудников украинской спецслужбы с боевиками являются фейком, передает Politeka.net.

Представители СБУ называют новости о срыве спецоперации по российской военной компании "информационным вбросом", который призван нанести ущерб Украине. Согласно сообщению пресс-службы, "ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком", а титрование одного из собеседников, как "офицер СБУ" - это домыслы и манипуляции источников.

"Данные относительно участия СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, более недели назад было именно российское издание", - пишет пресс-служба. - "Инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой".

Стоит напомнить, что 29 июля белорусские силовики схватили под Минском 33 боевиков из ЧВК "Вагнера". Украинская сторона запросила у Беларуси выдачу задержанных, ведь некоторые из них воевали за террористов на Донбассе, однако 14 августа Александр Лукашенко выдал наемников России.

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