Киевоблэнерго c начала года капитально отремонтировали более 118 км линий электропередач и вдвое сократили время ликвидации аварийных отключений

А до конца 2020 года планируют реконструировать еще 11 км сетей и 17 разгрузочных подстанций. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Киевоблэнерго подчеркнули, что Киево-Святошинский район развивается очень быстрыми темпами. По данным компании, количество новых присоединений к сетям в этом районе почти на 40% больше, чем в других районах области. Так, за первое полугодие 2020 года В Киево-Святошинском районе осуществили 1049 новых подключений к сетям, в то время как в Бориспольском – 593 за тот же период.

В компании отметили, что несоответствие быстрых темпов застройки и развития сетей приводят к снижению качества напряжения в сетях и увеличению их аварийности. Законом предусмотрено, что размер бюджета и проекты по обновлению сетей, на которые можно направить средства оператору системы распределения, устанавливает НКРЭКУ. Сегодня, по мнению компании, они в разы меньше реальных потребностей компании для быстрых изменений. В Киевоблэнерго расчитывают на изменение модели инвестирования на уровне государства.

«В 2020 году мы инвестируем 10,9 млн грн в рамках ремонтной и Инвестиционной программ в развитие элекроинфраструктуры Киево-Святошинского района. За первое полугодие мы уже отремонтировали 118 км воздушных линий и 60 трансформаторных подстанций, установили 7 устройств грозозащиты, которые нивелируют риски перенапряжения, и расчистили более 60 км трасс от веток деревьев. Проведенные работы способствовали росту надежности энергоснабжения Киевщины», - отметил генеральный директор Киевоблэнерго Виталий Шайда.

В пресс-службе заявляют, что компания продолжает выполнять техническое обновление и модернизацию оборудования, рассказывает глава оператора системы распределения. Согласно Инвестиционной программы 2020 года, в Киево-Святошинском районном подразделении до конца года будет реконструировано еще 11 км электрических сетей и 17 разгрузочных подстанций. Улучшение почувствуют в селах Софиевская Борщаговка, Малютянка, Чабаны, Буча, Святопетровское, Крюковщина, Шевченково, Белогородка, Юровка, Ходосовка, Петропавловская Борщаговка, Горенка. Также до конца года состоится переоборудование участка линии электропередач 10 кВ от подстанции «Искра» в городе Вишневое.