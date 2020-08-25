Большой пост, посвященный людским порокам, разместил на своей странице в Фейсбук известный одесский общественный деятель, журналист и меценат Святослав Огренчук.

Как пишет Ivasi.news, Святослава в Одесе знают хорошо и давно, он, будучи инвалидом с детства отстаивает права людей с ограниченными возможностями на достойную жизнь.

Святослав Огренчук в своей публикации обратил внимание одесситов на махинации бывшего народного депутата, Почетного гражданина Одессы и Одесской области Сергея Кивалова с землей, под видом благой деятельности.

«Задумал как-то около восьми лет тому назад народный депутат Сергей Васильевич Кивалов социальный проект «Общеобразовательная церковно-приходская школа». И пошёл он с этим социальным проектом к городской власти и убедил её в своих исключительно бескорыстных благих намерениях.

И поверила Кивалову городская власть, и выделила ему в 2013 году землю: да не простую, а целых 1,3 гектара земли на Межрейсовой базе моряков, да на суперльготных условиях.

И как говориться закипела работа. И всё было бы хорошо, но вот оказалось, что землю городская власть передала на суперльготных условиях, да ещё на 49 лет Благотворительному фонду «Студенческая церковь», которым де-факто управляет Кивалов.

Но вот в чём оказался подвох: Сергей Васильевич на доброту и доверие к нему городской власти решил ответить сатанинской подлостью, лукавством и предательством.

А лукавство его и подлость состоят в том, что Благотворительный фонд «Студенческая церковь», ни на секунду не смущаясь, передал эту драгоценную землю в собственность МГУ, которым владеет «меценат» Сергей Кивалов.

И что же теперь имеют в итоге одесситы, которые ждали от этого социального проекта общеобразовательную церковно-приходскую школу, в которой обучение детей должно осуществляться бесплатно, так как в православном мире все церковно-приходские школы всегда были бесплатными.

Одесситы получили частную дорогостоящую Международную академическую школу Одессы. Стоимость обучения в этой школе составляет 11 тысяч 700 гривен в месяц», — подчеркнул общественник.

Святослав Огрнчук возмущен лицемерием Кивалова, который за бюджетные деньги построил по факту частную школу для детей очень обеспеченных родителей.

«Ну что тут можно ещё сказать: школа-сказка, школа-мечта, одним словом — школа будущего! Вот только это будущее будет доступно только очень богатым и избранным. А от социального проекта «Церковно-приходская школа» там останутся только занятия Закона Божия, и то факультативно. Ведь «одесский меценат» Сергей Васильевич зазывает в свою чудесную школу будущего учиться и мусульман, и иудеев, и индусов, и представителей других религий, так как в его необыкновенной школе православие никого не будет напрягать и христианские дисциплины будут проходить факультативно в свободное от основных занятий время по добровольному желанию детей и их родителей», — подчеркнул Святослав Огренчук.

«Стоимость обучения одного ребенка в год составляет 117 тысяч гривен. Как говориться ‒ знай наших, благотворительность по-Киваловски!!! Ну что я могу на это сказать?! Сергей Васильевич, я учился в Почаевской духовной семинарии, как и все остальные семинаристы, совершенно бесплатно. В Киевской духовной академии на стационаре обучение бесплатное, а на заочном секторе оно стоит 2 тысячи гривен в год. Я учился заочно и платил, как и все, эту символическую сумму. Вы поймите Сергей Васильевич, церковно-приходская школа должна восхищать людей благочестием нравов, а не роскошью заведения! И ещё, Сергей Васильевич, вспомните слова Христа Спасителя: нельзя служить Богу и маммоне!» — резюмировал Святослав Огренчук.