Украинец спас двух детей, которые едва не утонули из-за невнимательности родителей
Историю калушанина Виктора Павлива рассказали в издании "Вікна".
Случился инцидент 23 августа на реке Днестр вблизи села Устечко на Тернопольщине. Двух мальчишек, не умевших плавать, течением отнесло на середину реки, и один из них начал тонуть.
"Никто из взрослых не обращал на это внимание, а те, кто и услышал, не отреагировали, - рассказал Виктор.
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Тогда мужчина не задумываясь бросился на помощь ребятам.
"Когда подплывал, мальчишка изо всех сил бил руками и уже моментами погружался в воду. Я захватил его под руки сзади и начал плыть к берегу. В это время увидел каяк, на котором плыли двое старших людей, а за ними еще одного парня из этой же компании", - поделился украинец.
По словам Виктора, в то время, как он вытаскивал ребятишек из воды, их родитель спокойно сидели и продолжали распивать спиртные напитки под шашлык.
"Когда вынес на берег одного, вернулся за другим. Взрослые, которые все это время отдыхали с пивком и шашлычками, подоспели только тогда, когда оба ребенка были уже на берегу в безопасности", - отметил он.
По словам Виктора, мальчишки, откашливая воду, которой успели наглотаться (особенно один), искренне благодарили его за спасение.
"Вот так из-за беспечности и взрослых, и детей хороший отдых мог закончиться трагедией", — заключил Виктор.
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