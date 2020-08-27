Родители детей узнали о случившемся, когда те уже были в безопасности

Украинец спас двух детей, которые едва не утонули из-за невнимательности родителей

Историю калушанина Виктора Павлива рассказали в издании "Вікна".

Случился инцидент 23 августа на реке Днестр вблизи села Устечко на Тернопольщине. Двух мальчишек, не умевших плавать, течением отнесло на середину реки, и один из них начал тонуть.

"Никто из взрослых не обращал на это внимание, а те, кто и услышал, не отреагировали, - рассказал Виктор.

Тогда мужчина не задумываясь бросился на помощь ребятам.

"Когда подплывал, мальчишка изо всех сил бил руками и уже моментами погружался в воду. Я захватил его под руки сзади и начал плыть к берегу. В это время увидел каяк, на котором плыли двое старших людей, а за ними еще одного парня из этой же компании", - поделился украинец.

По словам Виктора, в то время, как он вытаскивал ребятишек из воды, их родитель спокойно сидели и продолжали распивать спиртные напитки под шашлык.

"Когда вынес на берег одного, вернулся за другим. Взрослые, которые все это время отдыхали с пивком и шашлычками, подоспели только тогда, когда оба ребенка были уже на берегу в безопасности", - отметил он.

По словам Виктора, мальчишки, откашливая воду, которой успели наглотаться (особенно один), искренне благодарили его за спасение.

"Вот так из-за беспечности и взрослых, и детей хороший отдых мог закончиться трагедией", — заключил Виктор.

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