Российский журналист поставил на место пропагандистов Путина, которые пребывают на территории Украины

В частности, Аркадий Бабченко призвал кремлевских пропагандистов покинуть территорию Украины. Об этом он рассказал в интервью для журналистов Эха Москвы в 2019 году.

Также он напомнил, что Украина уже несколько лет воюет с Российской Федерацией на Донбассе.

"Мне какое дело до России, что вы приперлись в чужую страну. Мне дело такое, чтобы выпереть вас из чужой страны. Когда вы уйдете из чужой страны, когда вокруг России или того, что от нее останется, будет ров с крокодилами, стена и все там будет засыпано, мне не будет абсолютно никакого дела, мне будет спокойно, для всех станет спокойнее. Уйдите из Украины. Вы сами приперлись в Украину и считаете, что там не должны критиковать агрессора? Вы реально не понимаете? Шесть лет война идет, вы так и не поняли, что вы натворили?", – сказал он.

Безусловно, по словам Бабченко, освободительная война – это вынужденное условие, чтобы выгнать агрессора со своей территории, восстановить территориальный суверенитет.

"От этого никуда не деться. Если кто-то договаривается, предлагает договориться насчет аннексии Крыма и оккупации части Донбасса, этот человек – предатель и государственный изменник", – заключил журналист.

Напомним, журналист Бабченко назвал покойную Волчек путинской подстилкой.

Как писала Politeka, журналист Аркадий Бабченко рассказал об ударе Путина.

Также сообщала Politeka, что раскрыта истинная причина «бегства» Бабченко из Украины.