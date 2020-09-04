С танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев.

Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серая пленка серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в Акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020.

Лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза. Показатель составил 0,29 мг/дм3, что отмечено в соответствующем протоколе измерений показателей состава и свойств вод.

Для оперативного устранения загрязнения представителями Одесского филиала ГП «АМПУ» были проведены неотложные работы возле подтопленного танкера с применением сорбента.

Утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации. Госэкоинспекция сможет рассчитать ущерб за нанесение вреда окружающей среде лишь после того, как танкер Delfi окончательно уберут из акватории Черного моря.