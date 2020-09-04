Украинская певица-волонтерка собрала 100 тысяч долларов для украинских военных

Как передает Politeka.net , об этом на своей странице сообщила Валентина Коваленко.

"Это вам не Лорак и Повалий! Украинская певица из Калифорнии собрала рекордную сумму на реабилитацию украинских военных", - сообщила женщина.

Известно, что певица Аничка (настоящее имя Анна Чеберенчик, украинская лемковская эстрадная певица, волонтер), которая живет в Калифорнии, провела десятки концертов по всей стране и собрала в общей сложности более 100 тысяч долларов на нужды Украины.

"С тех пор как на востоке Украины началась война, она дала десятки благотворительных концертов и собирала средства для реабилитации украинских защитников. Преимущественно средства поступали от украинских диаспорян. Первый концерт состоялся в Сан-Франциско, второй — в Лос-Анджелесе, третий — в Сакраменто", - рассказала женщина.