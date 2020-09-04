Украинская певица-волонтерка собрала 100 тысяч долларов для украинских военных
 
Как передает Politeka.net, об этом на своей странице сообщила Валентина Коваленко.
 
"Это вам не Лорак и Повалий! Украинская певица из Калифорнии собрала рекордную сумму на реабилитацию украинских военных", - сообщила женщина.

Известно, что певица Аничка (настоящее имя Анна Чеберенчик, украинская лемковская эстрадная певица, волонтер), которая живет в Калифорнии, провела десятки концертов по всей стране и собрала в общей сложности более 100 тысяч долларов на нужды Украины.

"С тех пор как на востоке Украины началась война, она дала десятки благотворительных концертов и собирала средства для реабилитации украинских защитников. Преимущественно средства поступали от украинских диаспорян. Первый концерт состоялся в Сан-Франциско, второй — в Лос-Анджелесе, третий — в Сакраменто", - рассказала женщина.

Популярные статьи сейчас

Нестареющая Дженнифер Лопес сразила наповал упругими формами в бикини: "50 лет, огонь!"

MARUV без стыда распахнула халат и свела с ума образом ночной жрицы: "Учитесь, девочки, как надо..."

Нацбанк меняет внешний вид гривен после скандала, важное сообщение: "Учитывая нарекания от населения..."

Экс-солистка «Серебро» в образе гимнастки покорила аппетитными формами в шортах: «Очень русское фото»
Показать еще

Ранее мы сообщали, что медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте.

Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".

 