Ему было всего 20

Молодой боец ООС скончался в больнице из-за полученных на фронте ожогов

6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Как стало известно сегодня, 7 сентября один из пострадавших военных скончался в больнице от многочисленных ожогов. На странице 35-й ОБрМП в Фейсбук рассказали, что погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.

Военному было всего 20 лет.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Руслана Михайловича в связи с его гибелью. Вечная память украинском Защитнику!», - говорится в публикации.

В комментариях к записи украинцы выражают свои соболезнования.

«Наш мальчик, наш земляк ... Никто даже не думал, что он вернется домой так ... невыразимая боль...Проклятая война! Покойся с миром, солдатик», «Вечная память Герою!», «Светлая память ребенку», «Такой молодюсенький. Вечная слава герою!! Царство небесное!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 6 сентября в зоне проведения ООС погиб житель села Ольховы Городенковского района Ивано-Франковской области Тарас Кубийович.

"Война продолжается… По информации с фронта российско-украинской войны имеем 200-го. Сегодня погиб житель села Ольховцы Городенковского района Кубийович Тарас", - сообщил глава ОО "Городенковское районное объединение участников АТО" Михаил Човганюк в своем Facebook.

Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.

Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.