Председатель Объединенного комитета ветеранов ВДВ, ГРУ, спецназа, флота и морской пехоты России, Михаил Вистицкий жестко высказал о конфликте с Украиной

По его словам, власть толкает российских военных на преступление.

"Почему мы всё время воюем не на своей земле? Тогда почему нас в Польше, в Финляндии, в Венгрии, в Чехии и Словакии, в Германии, в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Афганистане, в Приднестровье, в Чечне, в Грузии, а теперь и в Украине называют оккупантами? А? Задумайтесь хоть немного! Кто-нибудь из Вас был в составе войск, когда местные жители тебе в лицо кричат –«..убирайтесь отсюда оккупанты!", - передает слова генерала "Антикор".

Вистицкий недоумевает, почему его сослуживцы должны погибать в чужой стране за чужую идею.

"Почему мы воюем с бывшими Братьями? Все эти народы фашисты? Почему на нас никто не нападает, а мы всё воюем и воюем? Почему почти все мои братишки имеют ранения и контузии, за какую такую идею на чужой земле? Очнитесь, у России уже нет союзников, кроме мизерной Беларуси и виртуального "Гондураса", - уверен военный.



Также генерал отметил, что в РФ нет ни союзников, ни друзей, в РФ нет, а партнеров не будет уже в ближайшем будущем из-за санкций принятыми всеми Европейскими странами.



"Мне больше не хочется участвовать в политической жизни страны, где основная часть населения просто одурела от лже-патриотического угара, желающая убивать своих братьев, за идеалы, которые даже сами себе не могут сформулировать и объяснить. Это наверное идея расширения империи которая ничего не производит?", - заключил военный.

Напомним, Путин ответил на просьбу Лукашенко ввести войска РФ В Беларусь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко заговорил об угрозе аннексии.