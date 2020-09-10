Жительницу Тернопольской области наградили за спасение трех жизней из пылающего дома
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел еще осенью 2019 года, тогда 55-летняя Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были одни.
Побросав все дела, смелая женщина бросилась в горящий дом, где оказались закрытыми трое детей. Для девочки и ее маленьких братьев эта история могла бы завершиться трагически, если бы не она.
"Слышу - дети кричат, я туда. Бегу, плачу. Почему? Так это же дети! Сделала так, как подсказало сердце ", - рассказала женщина.
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История произошла несколько дней назад в селе Квасилов, Ровенской Области. Поздним вечером, 19-летняя студентка возвращалась домой, как вдруг на нее набросился неизвестный и начал душить.
Звуки услышал Дмитрий и не раздумывая ни секунды побежал на помощь. Парень сумел оттянуть мужчину от девушки, которая уже теряла сознание. Впоследствии злоумышленника задержали местные жители и полиция.
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