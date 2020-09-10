Жительницу Тернопольской области наградили за спасение трех жизней из пылающего дома

Как передает Politeka.net , об этом сообщили на странице ГСЧС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Инцидент произошел еще осенью 2019 года, тогда 55-летняя Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были одни.





Побросав все дела, смелая женщина бросилась в горящий дом, где оказались закрытыми трое детей. Для девочки и ее маленьких братьев эта история могла бы завершиться трагически, если бы не она.

"Слышу - дети кричат, я туда. Бегу, плачу. Почему? Так это же дети! Сделала так, как подсказало сердце ", - рассказала женщина.