Жительницу Тернопольской области наградили за спасение трех жизней из пылающего дома
 
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на странице  ГСЧС Украины в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел еще осенью 2019 года, тогда 55-летняя Дария Бабий спасла из огня трех соседских детей. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были одни.
 
Побросав все дела, смелая женщина бросилась в горящий дом, где оказались закрытыми трое детей. Для девочки и ее маленьких братьев эта история могла бы завершиться трагически, если бы не она.

"Слышу - дети кричат, я туда. Бегу, плачу. Почему? Так это же дети! Сделала так, как подсказало сердце ", - рассказала женщина.

Герої серед нас: історія Дарії Бабій

Зробила так, як підказало серце. Полишивши усі справи, смілива жінка кинулася у палаючий будинок, де опинилися зачиненими троє дітей. Для дівчинки та її маленьких братів ця історія могла б завершитись трагічно, якби їх крик не почула Дарія Бабій з Тернопільщини. І все село ще б довго згадувало цей жахливий день. На щастя, у долі були інші плани на цих діток. Як це було — дивіться у сюжеті про лауреатку Всеукраїнську акцію “Герой-рятувальник 2020 року” Дарію Бабій.

Gepostet von ДСНС України am Dienstag, 8. September 2020

Ранее мы сообщали, что  14-летний украинец спас девушку от маньяка.

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