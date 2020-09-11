Украинские учителя жалуются на безграмотных родителей школьников
Как сообщает Politeka, об этом написал украинский журналист и блогер Павел Бондаренко на своей странице в соцсети.
Он рассказал, что перед 1 сентября знакомая учительница чуть не плакала. От родителей - куча смс-сообщений о деталях предстоящего обучения.
"Жуткие, яростные грамматические ошибки. Абсолютная безграмотность. Читать это действительно страшно. Люди практически безграмотны", - рассказал журналист о впечатлениях знакомой учительницы.
При этом людям, о которых идет речь, по 30-35 лет.
"Это то поколение, которое не училось в 90-е. Им просто ставили "трояки", чтобы выпустить из школы. Те самые учителя, которые сейчас в шоке волосы на голове рвут. Потом эти дети учились"как-нибудь". И там им тоже ставили "трояки", потому что они платили деньги. Теперь уже дети тех детей пошли в школу. Уровень их интеллекта и образования еще ниже. Потому что в семьях не принято книги читать и даже телеканал "Дискавери" смотреть. Только "Сватов" и тупые клипы второсортной попсы. Полная деградация", - подчеркнул журналист.
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По его словам, в СССР, несмотря на все бесчисленные "минусы", был один огромный "плюс" - иерархическая система образования, когда выпускники с нормальным уровнем шли в вузы, те, кто не тянул университеты и институты - в техникумы, а "дно" - в ПТУ.
Сейчас, по словам журналиста, эта система разрушена. Зато в Украине есть гигантское количество "университетов", "академий", "институтов", которые фактически продают дипломы, совершенно не обращая внимания на успеваемость студентов.
"Наша система образования деградирует, и с этим надо что-то делать. Как по мне, первое, что должны сделать - поощрять школы отчислять учеников за неуспеваемость. Как было в СССР, со справкой: "прослушал(а) школьный курс, результат неудовлетворительный". Иначе мы утонем. В том числе в массе люмпенов, которые голосуют так, как голосуют", - отметил журналист.
По мнению Бондаренко, нужно также существенно сократить количество высших учебных заведений в Украине.
Напомним, жесткий карантин по всей Украине и закрытие всех школ: в Кабмине дали неожиданный ответ, что будет в октябре.
Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.
Ранее Politeka писала, что одесская школа трещит по швам, власть бездействует: кадры происходящего.