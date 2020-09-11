Украинские учителя жалуются на безграмотных родителей школьников

Как сообщает Politeka, об этом написал украинский журналист и блогер Павел Бондаренко на своей странице в соцсети.

Он рассказал, что перед 1 сентября знакомая учительница чуть не плакала. От родителей - куча смс-сообщений о деталях предстоящего обучения.

"Жуткие, яростные грамматические ошибки. Абсолютная безграмотность. Читать это действительно страшно. Люди практически безграмотны", - рассказал журналист о впечатлениях знакомой учительницы.

По его словам, в СССР, несмотря на все бесчисленные "минусы", был один огромный "плюс" - иерархическая система образования, когда выпускники с нормальным уровнем шли в вузы, те, кто не тянул университеты и институты - в техникумы, а "дно" - в ПТУ.

Сейчас, по словам журналиста, эта система разрушена. Зато в Украине есть гигантское количество "университетов", "академий", "институтов", которые фактически продают дипломы, совершенно не обращая внимания на успеваемость студентов. "Наша система образования деградирует, и с этим надо что-то делать. Как по мне, первое, что должны сделать - поощрять школы отчислять учеников за неуспеваемость. Как было в СССР, со справкой: "прослушал(а) школьный курс, результат неудовлетворительный". Иначе мы утонем. В том числе в массе люмпенов, которые голосуют так, как голосуют", - отметил журналист.