В Кривом Роге Днепропетровской области журналист Александр Шидо уволился из местной газеты "Пульс" из-за цензуры, которая появилась в издании.

Об этом он сам сообщил в Facebook, отметив, что стаж его работы в журналистике более 30 лет, передает "Обозреватель".

В своем видеообращении он указал, в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

"Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация "Шоколадные мальчики" слуг народа". Откровенно говоря, стало стыдно за эту "заказуху" в "Пульсе" и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: "Хватит!" И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился – от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну", – написал журналист.

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Случилось то, что должно было случиться… В жизни все происходит своевременно. Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация «Шоколадные мальчики» слуг народа». Откровенно говоря, стало стыдно за эту «заказуху» в «Пульсе» и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: «Хватит!» И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился - от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну. Понимаю, что моя позиция придется не всем по душе. Имею в виду не только своих недоброжелателей, коих хватает, но и тех, у кого еще вчера числился в списках друзей-приятелей. И тем, и другим совет только один – давайте учиться уважать мнение других!

Gepostet von Alex Shido am Freitag, 11. September 2020