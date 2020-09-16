Украинцев растрогала до слез история маленькой девочки, которой очень рано пришлось стать взрослой, потому что надо было ухаживать за бабушкой и мамой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Znaj.ua.

Так, история 9-летней Богданы, которая долгие годы ухаживала за прикованной к постели мамой и бабушкой после инсульта, получила счастливое продолжение.

Благодаря помощи неравнодушных людей семья получила улучшение условий проживания — ремонт в доме.

Волонтер Марта Левченко рассказала, что история маленькой Богданки всколыхнула общественность. Когда беда постучалась в дверь семьи, маленькая девочка взяла на себя все взрослые заботы. Она ухаживала за больными мамой и бабушкой, занималась домашними делами и при этом успевала хорошо учиться.

"Ребенок, который сам варил, обходил огород, стирал (руками!), выносил нечистоты ведрами... А еще успевал учиться на отлично, и никогда в жизни ей даже в голову не приходило, что она делает какие-то нереальные вещи! ⁣⁣Когда я ее нашла, она спала на полу, в доме было страшное, лупились стены, гнили старые обои, есть Богданочка варила на старенькой электрической плиточке, мама не вставала, потому что не имела специального инвалидного кресла, узкие двери и высокие пороги годами держали женщину в сырой и темной комнате", - рассказала волонтер о страшных условиях, в которых жила семья.

Когда эта история получила огласку, неравнодушные начали помогать семье. Теперь в их доме сделали ремонт, закупили новую мебель и бытовую технику. Благодаря этому мама Богданы может перемещаться по дому. У них появилась кухня, стиральная машина, теплая вода, терраса и пандус на улицу. Подведено электричество, сантехника и отопление.

"Теперь мама сможет сама выполнять свои материнские обязанности, а Богданочка получит свое желанное детство", - рассказала волонтер.

Напомним, мать двоих детей оставила мирную жизнь, чтобы защитить Украину: "Я выбрала войну".

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