Руководитель украинской делегации на минских переговорах по ситуации на Донбассе и первый глава украинского государства Леонид Кравчук потребовал от боевиков так называемых «народных республик» и контролирующего их российского руководства допустить представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам, которые удерживаются под стражей на оккупированной РФ территории Украины. Это касается как гражданских лиц, так и пленных служащих Вооружённых сил Украины.
Новость об этом приводится на сайте президента Украины. Кравчук уточнил, что делегация Киева требует лишь того, на что имеет право, поскольку пункт о допуске к пленным представителей МККК содержится в соглашении, заключённом 11 сентября в Берлине советниками глав «нормандской четвёрки». Однако Украина выполняет это соглашение, а Россия – нет. Экс-президент напомнил, что доступ Красного Креста к лицам, которых украинские власти содержат под стражей, уже прописан в поправках к соответствующему закону, принятых Верховной Радой 12 декабря 2019 года.
Кравчук, по его словам, считает «недопустимым и возмутительным», что из 175 украинских граждан, которых боевики удерживают у себя, удалось получить доступ лишь к одному.
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Помимо прочего, Леонид Кравчук особо настоял на допуске представителей Красного Креста в секретную донецкую тюрьму «Изоляция», известную тем, что заключённых там содержат в нечеловеческих условиях и систематически пытают.
Напоминаем, Кравчук считает, что Минские соглашения должны быть пересмотрены, поскольку некоторые заключённые в них вопросы не могут быть решены.
Также Кравчук отметил, что большинство жителей Донбасса не желает фактического возвращения региона в состав Украины.