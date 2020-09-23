НБУ придется заплатить банку, который связывают с Виктором Януковичем

Так, был иск ООО "Промышленная инновационная компания" (мажоритарный владелец Радикал Банка) к НБУ и решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн, передает "Хвиля".

Компания-истец заявляла, что ей как акционеру банка был нанесен ущерб из-за лишения корпоративных прав после отнесения Радикал банка к категории неплатежеспособных.



Отметим, в 2010 году Радикал Банк был задействован в сомнительных контрактах на сумму более 1,6 млрд грн. В 2013 году банк начал обслуживать сотрудников скандальной компании "Танталит".

Некоторые акционеры и должностные лица банка были связанные с группой межигорских фирм, а уже в 2014 году в Межигорье обнаружили документы, которые свидетельствовали о связи Радикал Банка с беглым президентом Виктором Януковичем.

Напомним, что 70-летний экс-президент Виктор Янукович даже через шесть лет после побега с Украины побаивается за свою жизнь.

Перед каждым выходом в публичные места он прибегает к помощи грима. Подробности жизни в РФ бывшего президента Украины рассказал бывший нардеп Михаил Добкин.

"Виктор Федорович для того, чтобы посещать публичные места, пользуется самыми современными разработками для того, чтобы гримироваться до неузнаваемости. Фактически, до такой степени, чтобы находясь рядом, в двух-трех метрах, человек, который его очень хорошо знает, его не узнал», – поделился политик.

Напомним, Азаров признался, как ему на самом деле живется у Путина.

Как сообщала Politeka, скандальные документы дела Януковича неожиданно всплыли на аукционе.

Также Politeka писала, что бросивший яйцо в Януковича студент неожиданно получил топ-должность.