Украинский политик и бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин, сделал неоднозначный прогноз для Украины

Как передает Politeka.net, свои предположения о будущем страны он озвучил в эфире телеканала NewsOne (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, все идет к тому, что Украина попросту исчезнет как стана.

«Если он (конфликт на Донбассе – ред.) не завершится за пять лет первой каденции президента (Зеленского - ред.), то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать", - уверен Литвин.

Кроме того, бывший политик подчернул, что нужен диалог между сторонами конфликта.

"Эту проблему нужно решить как можно быстрее. Для этого нужно осмелиться говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что тут я разговаривать буду, а тут не буду, то это значит пролонгировать конфликт", – заявил Литвин.

Ранее мы сообщали, что Витольд Фокин сделал скандальное заявление, назвав якобы истинную причину начала войны на Донбассе.

В частности, заместитель главы делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" якобы противоречит Конституции.

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