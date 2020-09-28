Украинская волонтер Наталья Юсупова прокомментировала авиакатастрофу с самолетом ВСУ Ан-26

Напомним, авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку. В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.

На своей странице в Facebook волонтер была возмущена, что только после трагедии в Украине решили запретить учебные полеты самолетов Ан-26 и их аналогов.

"А раньше нельзя было запретить летать на этом старом корыте или надо было, чтобы погибло столько человек?? АН-26 самолеты, которые производили до 1986 года?? А у нас все так, на новое денег нет, латают старое пока не происходит трагедия. Главное кричать: "Это ж ещё в СССР делали, оно все вечное"", - эмоционально написала Юсупова.

Она также отметила, что все совковое железо уже давно должно быть выброшено, ведь никакое оно не вечное и отремонтировано плохо.

"Угу, знаем какое оно все вечное, тяп-ляп и отремонтировали. Совковое железо, давно должно быть на свалке", - написала она.

При этом ее возмущает, что некоторые украинцы заявляют, что виноват в катастрофе экипаж, а не начальство, которое выбрасывает деньги на новые новые самолеты непонятно куда.

"Сейчас уже пишут, что скорее всего экипаж виноват. Да ну и так ясно было, что виноватых среди начальства нет. В армии все так и происходит, как что-то случается, то виноваты, только разносчицы еды и простые солдаты, начальство в генеральских погонах не при делах. Миллиарды гривен уходят непонятно куда, залатали старое, новое только для показухи", - резюмировала Юсупова.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о произошедшем на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать выжившего в катастрофе Ан-26 курсанта просит о помощи для сына.