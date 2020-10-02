Украинский пенсионер оскорбительно высказался о добровольцах на Донбассе

Как передает Politeka.net, в сети появилось видео с его высказываниями (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах, мужчина летнего возраста вступил в перепалку с женщиной.

"Мы, коммунисты, построили Украину. Это была самая богатая республика (СССР - ред.)", - ответил он на упрек в том, что коммунисты ничего хорошего не сделали для страны.

"Из-за таких, как вы коммунистов у нас на востоке война и гибнут наши парни", - отметила женщина подчеркнув, что Россия начала военные действия против Украины.

Мужчина с этим не согласился и озвучил свою версию событий:

"Кто, Россия? Бандеры начали, которые пошли грабить народ Донбасса. Я в этом хорошо разобрался. Добровольческие батальоны с западной Украины начали", - заявил пенсионер.

"Он плюет на наших героев. Он говорит, что они убивают мирных жителей Донбасса.





А це лайно живе поряд з нами, і поки отаке не відійде в інший світ, ми не зможемо побудувати процвітаючу країну.. Хмельниччина, ось цьому ми платимо пенсію, хлопці вмирають, а воно розібралося.🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Gepostet von Николай Валерьевич am Sonntag, 21. Juni 2020

Ранее 18-летний житель Луганска, Кирилл Самоздра, который сбежал из оккупации в феврале этого года рассказал, что за шесть лет оккупации жителям ОРДЛО всячески пытаются навязать мысль о том, что Украины нет и никогда не существовало.

Парень рассказал, что первое, чем занялись оккупанты, это школьное образование.

Напомним, оккупанты решили испортить жизнь населению ОРДЛО, целые семьи лишились последнего.

Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу.

Также Politeka писала, что Пушилина уличили в подготовке возврата "ДНР" Украине.





