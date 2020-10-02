Украинский пенсионер оскорбительно высказался о добровольцах на Донбассе
Как передает Politeka.net, в сети появилось видео с его высказываниями (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
На опубликованных кадрах, мужчина летнего возраста вступил в перепалку с женщиной.
"Мы, коммунисты, построили Украину. Это была самая богатая республика (СССР - ред.)", - ответил он на упрек в том, что коммунисты ничего хорошего не сделали для страны.
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"Из-за таких, как вы коммунистов у нас на востоке война и гибнут наши парни", - отметила женщина подчеркнув, что Россия начала военные действия против Украины.
Мужчина с этим не согласился и озвучил свою версию событий:
"Кто, Россия? Бандеры начали, которые пошли грабить народ Донбасса. Я в этом хорошо разобрался. Добровольческие батальоны с западной Украины начали", - заявил пенсионер.
"Он плюет на наших героев. Он говорит, что они убивают мирных жителей Донбасса.
Ранее 18-летний житель Луганска, Кирилл Самоздра, который сбежал из оккупации в феврале этого года рассказал, что за шесть лет оккупации жителям ОРДЛО всячески пытаются навязать мысль о том, что Украины нет и никогда не существовало.
Парень рассказал, что первое, чем занялись оккупанты, это школьное образование.
Напомним, оккупанты решили испортить жизнь населению ОРДЛО, целые семьи лишились последнего.
Как сообщала Politeka, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу.
Также Politeka писала, что Пушилина уличили в подготовке возврата "ДНР" Украине.