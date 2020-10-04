По случаю второй годовщины со дня открытия детского боксерского зала «Чемпион» депутат Киевсовета Андрей Андреев записал откровенное интервью

По случаю второй годовщины со дня открытия детского боксерского зала «Чемпион» депутат Киевсовета Андрей Андреев записал откровенное интервью, в котором рассказал о подводных камнях, смешные и неприятные моменты создания современного спортивного зала (который был внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины) вместо неряшливой наливайки.

Видео интревью депутат выложил на своей странице в Фейсбуке, сообщает Хрещатик.News.



